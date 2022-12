Ita: presidi degli ex dipendenti Alitalia a sede selezioni

ROMA, 14 DIC - Si è tenuto a Roma il presidio dei lavoratori Alitalia in cassa integrazione straordinaria, davanti la sede scelta da Ita Airways per le selezioni di nuovi profili da inserire nella neo-compagnia di bandiera, un albergo in periferia protetto da cordoni di polizia. Lo rende noto Cub Trasporti. "Tutto questo senza tenere in conto il bacino di 4.300 lavoratori Alitalia con esperienza pluriennale e preferendo rivolgersi a una platea di giovani candidati", spiega il sindacato, sottolineando: "Forse perché più disponibili a contratti meno onerosi e con minori garanzie". Cub Trasporti sarà con i lavoratori anche venerdì a Milano, dalle 9 davanti alla sede scelta per le selezioni da Ita mentre e domani davanti il Tribunale di Roma, a sostegno di coloro che, "per errori dei Commissari straordinari AZ in amministrazione straordinaria, da Inps, sono in attesa di varie mensilità arretrate di Cigs", conclude il sindacato.

