ROMA, 25 GEN - Nuovo incontro tra Ita Airways e i sindacati di categoria il 30 gennaio prossimo. Lo rendono noto gli stessi sindacati, spiegando di essere stati riconvocati per riaprire il tavolo sulle retribuzioni dopo l'apertura della fase di raffreddamento e concilizione (per eliminare lo sciopero). Il tavolo si era interrotto venerdì scorso. L'obiettivo è trovare una soluzione in modo da evitare una mobilitazione.

