Italia-Algeria: Meloni, 'rafforzeremo partenariato, ponte tra Nord e Sud Mediterraneo'

Algeri, 23 gen. "Vogliamo sperimentare nuovi campi di questa collaborazione, rafforzarla nel campo energetico, politico e culturale. Puntiamo a un partenariato per aumentare prospettive di crescita, in ottica di costruire ponti tra sponde del Mediterraneo e stabilizzare la regione, che per l'Italia e l'Europa è strategica. Serve un piano Mattei per l'Africa, su base paritaria con i paesi della sponda sud del Mediterraneo per trasformare le crisi in opportunità". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Presidente della Repubblica algerino Abdelmadjid Tebboune.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA