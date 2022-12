Italia-Francia: Meloni, 'trattato Quirinale? Non operativo ora, con Macron non consultati'

Roma, 29 dic. "Ho contestato il Trattato del Quirinale" tra Italia e Francia "perchè il Parlamento non era stato minimante coinvolto in questa vicenda. I contorni del Trattato non mi sono ancora chiarissimi, perchè non ho avuto la possibilità di approfondirlo come avrei voluto. Mi pare che non sia ancora pienamente operativo, in ogni caso non lo è in questo momento, nel senso che io e Macron nelle ultime settimane, pur avendo parlato di mille cose, non ci siamo consultati sulle materie che erano oggetto. Mi riservo di valutare se il Trattato è operativo o non è operativo e sulla base di questo deciderò come andare avanti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno.

