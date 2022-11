Italia-Olanda: Mattarella, 'uniti da grande amicizia e franchezza reciproca'

Roma, 9 nov. "La presenza degli italiani nei Paesi Bassi è importante e significativa". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando la collettività italiana che vive nei Paesi Bassi nel corso della sua visita di Stato in Olanda. Le comunità italiane all'estero "sono l'avamposto dell'amicizia bilaterale".

Questa cooperazione, ha sottolineato il capo dello Stato, "è particolarmente importante qui, siamo paesi fondatori dell'Ue e della Nato. Tra Italia e Olanda c'è collaborazione e franchezza reciproca e la ricerca sempre di punti d'intesa per lavorare insieme".

"Un'amicizia che è cresciuta nel tempo e vede anche la presenza di molti giovani nei Paesi Bassi", un' amicizia che "non è immobile ma dinamica. Grazie al vostro lavoro, alla italianità che testimoniate qui. Per questo vi ringrazio molto. Quanto fate è prezioso per la Repubblica".

