Italia Svizzera: Mattarella, 'relazioni basate su secoli di storia'

Berna, 29 nov. I rapporti tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana sono naturali, ampi e intensi. Ci uniscono la prossimità geografica, le connessioni tra le nostre popolazioni legate dalla catena delle Alpi, le affinità e gli scambi che nei secoli hanno nutrito le nostre relazioni. Non da oggi i nostri concittadini, svizzeri e italiani, si sentono a casa nell'uno e nell'altro Paese". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima dei colloqui con il Presidente della Confederazione svizzera, Ignazo Cassis.

Quest'ultimo ha voluto "onorare l'impatto che migliaia di italiane e di italiani hanno avuto e continuano ad avere sulla storia svizzera. In particolare negli anni del miracolo economico del dopoguerra il suo popolo -ha affermato Cassis rivolgendosi a Mattarella- ha contribuito come nessun altro al successo della Svizzera. Quella italiana è a tutt'oggi la più grande comunità straniera in Svizzera, la terza comunità di italiani all'estero. Un innesto prezioso che ha rafforzato quell'italianità già presente nel dna della Svizzera".

