Italian Tech, al via nel nome di Piero Angela e Mattarella

TORINO, 29 SET - "Il presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale i cinque più grandi climatologi italiani e il premio Nobel Giorgio Parisi per raccogliere la petizione che insieme abbiamo lanciato per mettere il cambiamento climatico in cima all'agenda politica". Lo ha detto il direttore di Italian Tech Riccardo Luna che questa mattina ha aperto l'Italian Tech Week, il più importante evento italiano sulla tecnologia e l'innovazione. Luna ha chiesto un applauso che tenesse insieme Piero Angela, a cui è stato dedicato un omaggio all'apertura del festival, e il presidente Sergio Mattarella. La conferenza, ospitata dalle Ogr di Torino, è organizzata da Italian Tech, l'hub Gedi dedicato alle nuove tecnologie. Molti i giovani in coda per partecipare.

