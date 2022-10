Iv: Renzi, 'ho inviti da Tokyo a New York, che colpa ho se vogliono ascoltare la mia voce'

Roma, 21 ott "Nell'ultimo mese sono stato invitato a Tokyo, Zurigo, Cipro, New York. Non è colpa mia se c'è chi nel mondo ritiene interessante ascoltare anche la mia voce. E per me è prezioso imparare dalle altre esperienze". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Ma ho l'impressione che quando i miei avversari mi criticano per i viaggi all'estero non sia solo per invidia. Loro non si arrabbiano perché vado all'estero: loro si arrabbiano perché poi torno. E quando torno faccio politica, diversamente da chi fa tutti i giorni solo attacchi personali", aggiunge il leader di Iv.

