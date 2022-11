Iv: Renzi, 'no Pd a intesa elettorale un suicidio, da veline dem il falso su un sondaggio'

Roma, 18 nov Il no di Enrico Letta all'intesa elettorale con Italia viva alle ultime elezioni arriva tramite un articolo di 'Repubblica'. Lo scrive Matteo Renzi nella nuova edizione de 'il Mostro'.

"La ragione? Abbiamo un sondaggio di Pagnoncelli che ci dice che solo l'1% degli elettori del Pd vuole fare un accordo con te -scrive il leader di Iv a proposito della risposta di Letta sull'intesa alle elezioni-. Lo stesso sondaggista mi chiamerà qualche giorno dopo per scusarsi e mettermi a conoscenza del suo disagio: quel sondaggio non diceva ciò che le veline del Pd tiravano fuori per giustificare la nostra esclusione".

Renzi scrive ancora: "Io non chiamo Enrico. E non mi faccio vivo. Dico ai miei: calmi. Lasciate fare. Hanno appena firmato il loro suicidio politico".

