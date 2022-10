Roma, 27 ott. “Il senatore Matteo Renzi ha dato incarico ai suoi legali di citare in giudizio il direttore del Domani Stefano Feltri per le sue affermazioni citate oggi nella trasmissione televisiva Otto e mezzo”. Così in una nota lo staff di Matteo Renzi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA