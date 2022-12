Iv: Renzi twitta audio Conte, leader M5S 'non feci nulla, non era cosa da premier'

Roma, 6 dic. "Non mi ricordo bene quando è esplosa" la vicenda Renzi/Autogrill "tramite Report ma ormai stavo andando via". Così Giuseppe Conte nell'audio a L'Identità diffuso da Matteo Renzi sui social.

Pubblicità

Dopo lei incontrò Mancini? "Non ho incontrato Mancini dopo. Non ricordo bene quando si è diffusa la notizia pubblicamente, credo a gennaio e non l'ho ritenuta una notizia di rilievo per un presidente del consiglio. C'era di mezzo Renzi, mi sono assolutamente astenuto. Eravamo anche in dirittura finale" del governo Conte 2.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA