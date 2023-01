(Milano, 10 Gennaio 2023) - La prestigiosa struttura situata a Rablà (BZ) aderisce al progetto Jacuzzi® Sensational Wellness™, dedicato a tutte le realtà che fanno del benessere una nuova opportunità di business, visibilità e servizio agli utenti

Lo conferma Boris Frei, Direttore della struttura, che aggiunge: “Qui in Design Hotel Tyrol miriamo a offrire ai nostri ospiti rilassanti giornate di vacanza in assoluto comfort. Ecco perché la nostra area benessere dispone di una spa Jacuzzi®, brand sinonimo di qualità, che risponde perfettamente alle elevate aspettative della nostra clientela in termini di wellness e relax".

