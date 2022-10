Tashkent, 6 ott. - Ai campionati mondiali di Judo appena iniziati a Tashkent (Uzbekistan) è arrivata la prima medaglia per l'Italia. Assunta Scutto ha conquistato il bronzo nella categoria -48 kg. Battendo nei ripescaggi la spagnola Julia Figueroa per ippon. La ventenne napoletana, già vincitrice del titolo mondiale juniores 2021, ha riportato il judo azzurro femminile sul podio mondiale dopo 15 anni. L'ultima azzurra a vincere una medaglia, anche in quel caso di bronzo, fu Ylenia Scapin nella categoria – 70 kg nella edizione di Rio de Janeiro.

