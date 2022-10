Jurny sceglie Nur Digital Marketing per la gestione delle luxury propertiesLa partnership al centro dell'evento di presentazione a Las Vegas

Pubblicità

Il 25 ottobre 2022 NUR, con i suoi referenti e con i suoi web developer, è al fianco di Jurny durante l'evento di presentazione che si tiene a Las Vegas alla fiera VRMA.

Il progetto che Jurny e NUR hanno portato avanti, sempre in strettissima collaborazione, è all'insegna dell'innovazione e ha dato vita a qualcosa di unico nel settore Real Estate 4.0. La società americana si occupa infatti di dare valore, gestire e aumentare le performance di real estate e proprietà immobiliari di lusso. L'obiettivo è migliorare la gestione e la rendita da mparte dei proprietari che affittano questi immobili, ma anche le esperienze degli ospiti, focalizzandosi su sicurezza, automazione e lusso. Jurny collabora con alcuni dei marchi di hotel indipendenti più noti al mondo, proprietà per vacanze e affitti a breve termine. Inoltre, tramite app, facilita l'utente nel trovare la proprietà più adatta, nell'affittarla e viverla nel modo più semplice possibile.

Il lavoro di sviluppo, durato diversi mesi, ha visto NUR al centro di una rete di lavoro internazionale, con collaboratori e partner dislocati in tutto il mondo. L'esperienza pluridecennale nello sviluppo di applicazioni web, e la capacità di gestire team diversi per il raggiungimento di un unico obiettivo, sono stati tra gli elementi differenzianti di NUR, che ha adottato un approccio innovativo, potenziato dalle più recenti tecnologie, come l'Intelligenza Artificiale.

Questo ha permesso di dare vita a un MOS specifico per Jurny, scalabile e facile da utilizzare, e a un PMS tra i più avanzati del settore, che offre una gestione completa delle proprietà e moltissimi altri servizi in ottica Real Estate 4.0 (come programmi di Brand Ambassador, pricing intelligente, gestione di customer care e recensioni, digital help desk, controllo affidabilità del renter, app per la manutenzione delle proprietà e molto altro ancora).

Il commento di Stefano Violi, Sales Director e Co-owner di NUR

“Siamo molto contenti di poter supportare un brand così innovativo e visionario in un settore competitivo come quello del luxury real estate. Siamo convinti che il nostro know-how e la nostra esperienza, insieme, possano fare la differenza per dare vita a qualcosa di unico. Un brand come Jurny ci permette di guardare al futuro e mettere in campo l'esperienza e la visione del digital che abbiamo, come modello di comunicazione integrato, dove i nostri diversi reparti collaborano in modo sinergico e organico per dare vita a una gestione multichannel sempre data driven. Perché nulla è casuale, ma tutto è analizzato, e analizzabile. Da qui inizia un progetto che fa della raccolta ed elaborazione dei dati, grazie a tecnologie come l'Intelligenza Artificiale e non solo, il suo punto di forza. Perché più dati un proprietario ha a disposizione, e più facile è per lui leggerli e interpretarli, più potrà prendere decisioni consapevoli per migliorare l'esperienza degli utenti e quindi le sue revenue. In più, ci siamo trovati davvero bene a lavorare fianco a fianco con il team di Jurny, e con gli altri team che hanno collaborato a un progetto internazionale ma che rimane, orgogliosamente, Made in Italy.”

