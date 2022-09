TORINO, 01 SET - Dopo Arthur, anche Denis Zakaria lascerà la Juventus. Il giocatore si sta sottoponendo alle visite mediche al J Medical per trasferirsi in Inghilterra, al Chelsea, dove il calciomercato estivo si chiuderà a mezzanotte. Vanno ancora sistemati gli ultimi dettagli per perfezionare l'operazione, ma lo svizzero è vicinissimo all'addio ai bianconeri dopo l'approdo sotto la Mole a gennaio.

