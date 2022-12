Juve: Pogba polemico coi tifosi, 'Ecco come scio'

TORINO, 29 DIC - Paul Pogba risponde alle critiche sui social per la sua vacanza sulle nevi della Svizzera. Il francese, fermo ai box dallo scorso luglio e ancora in attesa del nuovo esordio in bianconero, ieri era finito nel mirino dei tifosi dopo un post dalla montagna, così ha deciso di pubblicare un nuovo contenuto con un video mentre mima i movimenti da fermo sulla neve, senza sci né bastoncini calzando i doposci, all'arrivo di una pista. "Io mentre scio", scrive sul proprio profilo Instagram. Una sorta di risposta provocatoria alla quale però molti tifosi hanno risposto con alte critiche e insulti. E il malcontento dei tifosi cresce: al momento, infatti, ancora non si conoscono con certezza i suoi tempi di recupero dopo l'infortunio al ginocchio dello scorso luglio. Intanto, la squadra bianconera si è allenata alla Continassa ed è tornato Rabiot, rientrato dalle vacanze post-Mondiale. Per domani è in programma l'ultima amichevole prima del campionato: alle 14.30, all'Allianz Stadium, arriverà lo Standard Liegi. Il tecnico, Massimiliano Allegri, potrà continuare gli esperimenti in vista della trasferta di Cremona del prossimo 4 gennaio.

