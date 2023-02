Kiev, quasi 143 mila perdite russe dall'inizio della guerra

ROMA, 19 FEB - La Russia ha registrato quasi 143.000 perdite dall'inizio della guerra in Ucraina, secondo l'esercito ucraino. L'ultimo aggiornamento del ministero della Difesa di Kiev riportato su Twitter afferma che il numero delle vittime della parte russa ha raggiunto quota 142.860, in aumento di 590 rispetto a ieri. Secondo quanto riferito, 3.310 carri armati e 6.545 veicoli corazzati da combattimento sono stati distrutti, con un aumento rispettivamente di sette e 12 unità rispetto alla giornata precedente. Twittando le cifre, il ministero ucraino - spiega il Guardian - ha incluso una citazione dalla canzone dei Beatles del 1968 'Back in the Ussr': "Fammi sentire le tue balalaika (uno strumento russo) che risuonano".

