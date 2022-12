L'austriaco Matthias Mayer a sorpresa annuncia il ritiro

ROMA, 29 DIC - A sorpresa, il campione austriaco della velocità Matthias Mayer - undici vittorie in coppa del mondo ma soprattutto tre ori olimpici che l'avevano caratterizzato come atleta capace di emergere nei grandissimi appuntamenti - ha annunciato il suo ritiro dall'agonismo, a 32 anni. Intervistato dalla tv austriaca ORF dopo la ricognizione dell'odierno superG in programma a Bormio, Mayer ha detto di "averci e pensato a lungo" e di essersi convinto di non avere più "la carica giusta". A Bormio anche il campione svizzero Beat Feuz aveva confermato il suo ritiro che scatterà però dopo le gare di Kitzbuehel a metà gennaio.

