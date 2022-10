L.elettorale: Mauriello (Meritocrazia Italia), 'li pungoleremo per farla cambiare'

Roma, 20 ott. "Cambiare la legge elettorale: ci hanno fatto passare la riduzione dei parlamentari come la soluzione di tutti i problemi, senza cambiare la legge elettorale, con il risultato che come meritocrazia faremo una mozione su questo terreno. Dobbiamo arrivare a pungolarli. Perchè partecipare non significa solo andare a votare, ma partecipare quotidianamente". Così Walter Mauriello, presidente di Meritocrazia Italia alla conferenza stampa di apertura del Congresso nazionale dedicato alla Democrazia partecipativa.

