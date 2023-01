L'Empoli spreca, il Torino rimonta: 2-2 al "Castellani"

EMPOLI (ITALPRESS) - Un punto a testa che forse non soddisfa nessuno. Finisce 2-2 al "Castellani" fra Empoli e Torino, al termine di una gara che i toscani hanno creduto di portare a casa fino a 5' dalla fine, prima di essere rimontati da 2-0 a 2-2, e che hanno anche rischiato di perdere se una conclusione di Miranchuk non fosse finita sul palo a Vicario battuto. Una sfida senza esclusioni di colpi bella e divertente, in cui Juric ha sbagliato la formazione iniziale ma azzeccato i cambi, al contrario di Zanetti, tradito dalle scelte fatte a gara in corso. La partita l'ha fatta praticamente sempre la squadra granata, col tecnico croato che peró lascia in panchina un po' a sorpresa Lukic, Sanabria e soprattutto l'uomo che una settimana aveva deciso il match contro la Fiorentina, Miranchuk. Il Torino non solo controlla bene in difesa le due punte dell'Empoli Satriano e Caputo, ma prova ad affacciarsi dalle parti di Vicario, prima con Radonjic che al 6' conclude alto, poi con un colpo di testa di Buongiorno che esce non di molto. Gli azzurri ci mettono un po' ad uscire dal proprio torpore e la prima conclusione dalle parti di Milinkovic-Savic giunge solo al 30' quando Marin di testa impegna il portiere granata. E' il preludio al vantaggio azzurro che giunge al 37' quando Luperto di testa, su angolo battuto da Marin, anticipa la difesa del Torino e batte Milinkovic-Savic. A inizio ripresa Juric prova a cambiare inserendo prima Lukic e Sanabria per Linetty e Seck, e poi Miranchuk e Singo per Bayeye e Radonjic. Proprio gli ospiti vanno vicino al pareggio allo scoccare dell'ora quando Ricci di esterno in area centra il palo mentre serve un super Vicario a dire no al 65' a Miranchuk, bravo a colpire in diagonale ma non fortunato. L'Empoli nel secondo tempo si chiude e prova a ripartire, Zanetti fa entrare Haas e Cambiaghi e poco dopo arriva il raddoppio firmato da Marin. Sembra finita ma, incassato il secondo colpo, il Torino la riapre riuscendoci a 9' dalla fine con l'ex Ricci mentre Sanabria pareggia all'85' nello stesso stadio, e nello stesso giorno dell'anno - 28 gennaio -, in cui 4 anni fa realizzo', con la maglia del Genoa, il suo primo gol in serie A. L'ultima emozione é il palo di Miranchuk a tempo scaduto, col Toro che vede sfumare una clamorosa vittoria dopo aver visto le streghe e l'Empoli che tira un sospiro di sollievo ma non senza un pizzico di rammarico per il doppio vantaggio sprecato. - foto Image - (ITALPRESS). xb8/glb/red 28-Gen-23 17:09

