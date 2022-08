La corda della Vara nelle mani di Salvini, ecco il regalo della città di Messina

Roma, 29 ago. Un regalo devoto a Messina per Matteo Salvini. Al leader della Lega è stata consegnata un pezzo benedetto della corda della Vara dello scorso 15 agosto, la processione dei devoti della città dello Stretto, con il grande carro votivo dedicato alla Madonna Assunta portato in processione e tirato dalle corde. "Messina è nel cuore di Matteo Salvini e noi abbiamo voluto regalargli il più grande simbolo della nostra città: la corda della Vara, per suggellare un legame che va oltre le formalità e le campagne elettorali ma unisce le persone e resta nel tempo", ha spiegato Nino Germanà, candidato della Lega in Sicilia.

