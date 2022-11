La dolcezza e il sapere artigiano in Fiera a Longarone: torna la Mig, Mostra Internazionale del Gelato

(Longarone, 18 novembre 2022) - Quattro giorni di esposizione, convegni e concorsi

Longarone, 18 novembre 2022. Il gelato artigianale si dà appuntamento a Longarone Fiere Dolomiti. Torna il più tradizionale ed atteso evento dedicato esclusivamente al dolce freddo: la Mig - Mostra Internazionale del Gelato - celebra quest'anno l'edizione numero 62 con quattro giornate di fiera (dal 27 al 30 novembre), di cui la prima aperta al pubblico. In fiera saranno presenti oltre 130 marchi aziendali (da 12 regioni italiane e 11 Paesi esteri) con la conferma di leader internazionali in fatto di macchine, attrezzature, semilavorati, materie prime, arredamenti e accessori per la gelateria artigiana. Sul fronte operatori e gelatieri diverse delegazioni da tutta Europa, ma anche da molti altri Paesi.

E per gli appassionati (ma anche per i golosi) sarà l'occasione di assaggiare i nuovi gusti proposti dalle Associazioni dei gelatieri, i prodotti che saranno lanciati nei prossimi mesi, o semplicemente il gelato classico, magari preparato con tecniche innovative, green, orientate alla sostenibilità ambientale ed energetica. Sarà proprio questo - l'attenzione all'ambiente e il contrasto al caro-bollette - uno dei temi più caldi della Mig 2022.

LE NOVITÀ

Non mancheranno le novità negli spazi espositivi di Longarone. Come l'ingresso a Mig della granita, “cugina" del gelato artigianale. L'area “Arcipelago Sicilia” proporrà le granite tipiche dell'isola, oltre a sensibilizzare sul climate change che sta portando il gelato di ghiaccio a latitudini finora mai esplorate. E poi, spazio al gelato terapeutico e officinale, con Maurizio Valguarnera, famoso ice-chef vegan palermitano.

LA TRADIZIONE

Grande spazio anche agli appuntamenti consolidati della Mig. Dalla Coppa d'Oro al concorso “Gelato a due” (in cui uno chef e un mastro gelatiere propongono un piatto e un dessert a base di gelato), dal premio Mastri Gelatieri allo stand di pasticceria e cioccolateria di Confartigianato, che proporrà ancora una volta numerose dimostrazioni e il concorso “Una Pralina in Gelateria”.

IL PROGRAMMA

