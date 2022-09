La Fiorentina crolla in Conference, Basaksehir vince 3-0

Brutta sconfitta per la squadra di Italiano: doppietta di Gurler e gol di Traorê ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Prosegue la crisi della Fiorentina che, in Conference, subisce una preoccupante sconfitta per 3-0 contro il Basaksehir Istanbul e ora la qualificazione é appesa ad un filo, mentre i turchi volano a punteggio pieno. Viola decisamente sottotono e capaci di regalare tre gol ad un avversario apparso comunque modesto, ma che ha saputo capitalizzare la doppietta di Gurler, e la rete di Traoré, complice la serataccia del portiere Gollini. Italiano perde in extremis Martinez Quarta, al suo posto Mandragora spostato in difesa, ma non rinuncia al tridente composto da Ikoné, Cabral e Saponara. I turchi di Emre sono imbattuti da 7 gare con una vittoria larga nel precedente turno e presentano tre conoscenze del calcio italiano: gli ex milanisti Biglia e Duarte, il friulano Stefano Okaka, mentre parte dalla panchina il tedesco Ozil. La partita é molto tattica e di certo non spettacolare, con squadre molto corte e tanti errori in fase di impostazione. La prima conclusione viola é una telefonata al 15' di Saponara, mentre il primo tiro dei padroni di casa giunge addirittura al 30' con la sventola dai 20 metri di Munir Chouiar che sorvola di poco la traversa. La Fiorentina, invece, non riesce a costruire occasioni pericolose palesando grandi difficoltá in fase offensiva, cosí il primo tempo si chiude senza recupero e tra una bordata di fischi del pubblico di casa. La ripresa si apre subito con la novitá Jovic al posto di uno spento Cabral, i viola sembrano cambiare passo e collezionano corner, ma al 13' vengono gelati da Gurler, che con un tiro da distanza ravvicinata supera un incerto Gollini. La reazione dei viola non c'é nonostante i cambi di Italiano, poi al 26' Gollini la combina grossa in stile paperissima dopo uno scellerato retropassaggio di Venuti, il portiere tenta un assurdo palleggio su Gurler, che gli soffia il pallone e ringrazia trovando il 2-0. L'espulsione di Ikoné chiude i giochi e una bruttissima Fiorentina incassa nel finale il terzo gol di Traorê, ancora con la complicitá di Gollini. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mga/pal/red 15-Set-22 23:01

