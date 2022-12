La lotta per salvare le piante tropicali dell'Orto botanico di Kiev

Nelle serre dell'Orto botanico nazionale di Kiev, il personale sta lottando per salvare una collezione decennale di piante tropicali, dopo che mesi di attacchi russi alla rete elettrica ucraina hanno provocato interruzioni di elettricità, minacciando il sistema riscaldamento del giardino. Le piante rischiano di morire se la temperatura della serra scendesse al di sotto dei 15 gradi centigradi. Per ora lo staff sta riscaldando preventivamente le serre bruciando legna da ardere, sebbene il fumo rappresenti un rischio per le piante.

