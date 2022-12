La migliore cura delle persone con epilessia? L'aspetto farmacologico e i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali

Ecco quanto emerso dalla serie di eventi promossi da Motore Sanità dedicati all'Epilessia: patologia che colpisce 720mila italiani e 50milioni di persone circa in tutto il mondo.

Pubblicità

Una patologia che riguarda da vicino 720mila italiani che ne sono affetti e, al contempo, una delle malattie neurologiche più frequenti che conta 50milioni di persone circa in tutto il mondo.

“Per quanto riguarda l'aspetto farmacologico la Puglia è in una situazione felice”, commenta Angela La Neve, Dirigente Medico di Neurologia presso l'Unità di Emergenza Neurologica Clinica “Amaducci” del Policlinico di Bari. “Abbiamo un Dirigente del Dipartimento preposto alla distribuzione dei farmaci regionale che è un Dirigente molto accorto, aperto e disponibile all'interlocuzione con gli specialisti. Diverso il discorso del PDTA: per quanto possa esserci l'impegno e la voglia dei clinici, evidentemente bisogna essere fortemente supportati dalle aziende e dalle Associazioni dei pazienti. Questo perché, ancora in Puglia, non è chiaro che il paziente con epilessia debba essere gestito da uno specialista neurologo con competenze specifiche per questa patologia”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA