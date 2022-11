La nuova Kia Niro tra le 7 finaliste di "Car of the Year 2023"

MILANO (ITALPRESS) - -La nuova generazione del crossover Kia Niro entra nella fase finale della votazione che assegnerá il titolo di European Car of the Year il prossimo 13 gennaio. I 58 giurati di 22 Paesi, dopo aver valutato attentamente ben 27 modelli, per la fase finale ne hanno selezionati soli sette, tra cui l'ultima nata di Kia. Il vincitore verrá proclamato durante una cerimonia all'inizio del prossimo anno al Motorshow di Bruxelles. Kia Niro fin dalla prima generazione si é imposta sul mercato grazie ad una configurazione unica che ha dato il via ad una offerta di Kia in Europa piú mirata verso veicoli ecologici grazie all'elettrificazione. Il nuovo modello é stato rivisitato completamente per accrescere ulteriormente la leadership nel sempre piú competitivo Segmento C dei CUV. Kia si é concentrata nell'assicurare alla nuova generazione Niro i requisiti chiave che oggi i consumatori attenti all'ambiente cercano. Il nuovo modello viene offerto con una scelta di tre powertrain elettrificati - ibrido, ibrido plug-in (PHEV) e 100% elettrico - per soddisfare qualsiasi esigenza. Kia Niro EV offre un'autonomia di guida in modalitá completamente elettrica di 463 km (che in percorrenza urbana puó arrivare fino a 604 Km). Niro in versione ibrido plug in - PHEV - permette ai suoi utilizzatori di disporre di un'autonomia 100% elettrica di 65 km, piú che sufficiente per la maggior parte degli spostamenti quotidiani. Per quanto riguarda invece la versione HEV, Niro offre un consumo medio tra i 4,4 e i 4,7 litri per 100Km. Gli interni di nuova Niro sono molto spaziosi e funzionali e beneficiano delle piú recenti funzionalitá di infotainment e connettivitá di Kia mentre l'arredo interno é stato realizzato con materiali sostenibili. "Kia é onorata che i giudici abbiano scelto di aggiungere Niro alla rosa dei candidati del 2023. Dopo aver appena vinto il premio Golden Steering Wheel in Germania, Niro si distingue ancora una volta dai competitors e siamo fiduciosi che la sua popolaritá continuerá a crescere in tutta Europa. Sarebbe un risultato incredibile se Niro seguisse le orme di EV6 diventando Car of the Year 2023" ha dichiarato Jason Jeong, Presidente di Kia Europe. Nelle edizioni passate del prestigioso premio Ceed ha raggiunto due volte le fasi finali con la prima e la terza generazione, ma anche Stinger nell'edizione 2018 é entrata nella rosa delle finaliste. Niro ha un ruolo cruciale nella strategia "Plan S" di Kia, che delinea gli obiettivi di sostenibilitá del marchio, uno dei quali é quello di avere una gamma di autovetture completamente elettriche in Europa entro il 2035. Nuova Niro insieme alla pluripremiata EV6 sono modelli cardine per accelerare l'uso di veicoli elettrificati e affermare Kia come leader nella nuova era della mobilitá sostenibile. foto: ufficio stampa Kia Italia (ITALPRESS). tvi/com 28-Nov-22 18:50

