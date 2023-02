La Pallavolo omaggia Castagner: "Grazie Ilario"

PERUGIA, 19 FEB - Non solo quello del calcio, ma anche il mondo della pallavolo perugina ha reso onore ad Ilario Castagner. Lo storico allenatore del Perugia morto ad 82 anni, è stato ricordato al PalaBarton prima dell'inizio di Sir Safety Susa Perugia - Top Volley Cisterna. "Grazie Ilario", hanno scritto i tifosi bianconeri in uno striscione esposto nella curva dei Sirmaniaci. A Castagner, ricordato anche dallo speaker, è stato dedicato un lungo applauso del pubblico che si è alzato in piedi per omaggiare il tecnico del "Perugia dei miracoli". Uno striscione è stato esposto anche all'esterno dello stadio Curi dal gruppo Brigata. "I nostri colori hai sempre onorato, a Perugia non verrai mai dimenticato. Ciao Ilario".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA