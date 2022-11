Laboratori Chimici Stante: «Analisi ambientali: per l'azienda la scelta migliore è affidarsi a un laboratorio del territorio, ma soprattutto indipendente»

Poter disporre di un laboratorio di analisi sul territorio o addirittura all'interno del sito produttivo procura all'azienda enormi vantaggi sia economici sia di immagine.

Oggi, il tema della sicurezza ambientale è basilare per le imprese e le realtà produttive. Per ogni tipologia di processo industriale, infatti, le aziende sono assoggettate alle normative vigenti che prescrivono ambiti, limiti e modalità da rispettare. In ogni sito produttivo, dal grande gruppo industriale alla piccola impresa, nasce quindi l'esigenza di attivare un sistema di gestione che attraverso analisi chimiche sulle matrici ambientali tenga sotto controllo i parametri di legge al fine di ottenere in tempi il più possibile brevi le necessarie verifiche di conformità alle autorizzazioni o alle normative vigenti. In questo contesto diventa strategico avvalersi di laboratori che eseguano le analisi in modo preciso e puntuale, rispettando anche tempistiche serrate.

«Proprio per sopperire al bisogno delle aziende di ottenere risposte e certificazioni in tempi certi, noi di Laboratori Chimici Stante abbiamo deciso di aprire più sedi dislocate sul territorio per essere quindi più vicini alle aziende che necessitano di analisi chimiche ambientali accurate e veloci», spiega Francesco Stante che con il fratello Massimiliano gestisce dal 1992 l'omonimo laboratorio a Bologna e che oggi può contare su altre due sedi, una a Conselve (PD) e una a Cinisello Balsamo (MI).

«In un settore di nicchia ad altissima tecnologia come il nostro – prosegue Stante - nel quale assistiamo ad una progressiva diminuzione sul territorio di laboratori chimici, con conseguente depauperamento di competenze e con sempre minore disponibilità di apparecchiature, la nostra decisione di disporre di più laboratori che coprono le regioni ricche di poli industriali quali Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, si è rivelata negli anni lungimirante e vincente, portando indubbi vantaggi alle aziende. Sorgere in prossimità delle realtà produttive infatti ci consente di offrire servizi accurati, altamente professionali e soprattutto rapidi e rispettosi delle scadenze stabilite col cliente. Tutto ciò per supportare in modo puntuale l'azienda in ogni settore dell'indagine ambientale, ma anche per intervenire con prontezza nel caso sorgessero problemi o ulteriori richieste potendo disporre di uno staff di professionisti sempre disponibili a confrontarsi con i clienti. L'ampia dotazione di strumenti all'avanguardia e la specializzazione dei nostri teams ci permettono di ottenere risultati precisi che possiamo comunicare tempestivamente al cliente per un'immediata verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative o delle normative vigenti. Evitare il fermo impianto per ritardi o inadempienze è di importanza capitale e libera il cliente dal pericolo di dover sostenere un'ingente spesa oltre ad evitargli un danno di immagine».

Vicinanza al cliente, strumentazione all'avanguardia, prestazione veloce e puntuale, ma non è tutto: il rispetto del cliente è espresso anche da un ulteriore servizio: «Per l'azienda che ce lo richiede, siamo in grado di creare un laboratorio interno al suo sito fornendo tutta la strumentazione necessaria e, se necessario, anche il personale tecnico interno, in modo da eseguire i primi controlli o addirittura tutte le analisi tempestivamente ed in totale sicurezza.

In questo modo noi forniamo al cliente il nostro know-how forte di una competenza trentennale nel settore e lo supportiamo nel caso vi sia necessità di fare le analisi in autonomia assicurandogli ancora una volta competenza e contenimento dei costi».

