Lampedusa: sversamento olio combustibile in mare, Adm scongiura danno ambientale

Milano, 9 ott. Nel pomeriggio di ieri, sabato 8 ottobre, su segnalazione del sindaco di Lampedusa, i funzionari dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli dell'ufficio Canale di Sicilia sono intervenuti in località Balata Bianca e hanno fornito immediata assistenza al personale dell'area Marina Protetta collocando in mare un adeguato numero di panne assorbenti che hanno consentito di circoscrivere e ridurre in maniera significativa lo sversamento di olio combustibile identificato.

"Il personale dell'Agenzia - afferma il direttore generale di Adm, Marcello Minenna - ha ricevuto una formazione tecnica per interventi di questo genere, ma soprattutto ha acquisito la consapevolezza che lo Stato non distingue le competenze nei momenti in cui la necessità supera i confini dei compiti assegnati. Adm è a fianco delle Istituzioni e dei cittadini di Lampedusa perché la tutela di questo territorio e dei suoi abitanti è una risorsa per l'intero Paese".

"Ringrazio gli operatori di Adm che a mia richiesta sono subito intervenuti sul luogo dell'incidente, mettendosi a disposizione ed hanno evitato che succedesse il peggio. La collaborazione con gli enti statali è fondamentale in territori così piccoli e disagiati", le parole del sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino.

