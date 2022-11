Lancia Design Day, le icone del passato guardando al futuro

TORINO (ITALPRESS) - Prende il via oggi il primo di tre appuntamenti in cui Lancia racconta lo stile di alcune delle sue piú famose icone del passato, che hanno ispirato il design delle sue tre vetture future, in un percorso di avvicinamento al Lancia Design Day del 28 novembre, il primo evento del Rinascimento Lancia. In questo viaggio tra passato e futuro, protagoniste sono le vetture Lancia entrate nell'immaginario collettivo: dall'Aurelia alla Flaminia, dalla Fulvia alla Beta HPE, dalla Gamma alla Delta, dalla Stratos alla 037. Modelli molto diversi tra loro, qualcuno figlio di un design aggraziato ed elegante, altri di un design brutale ed efficiente, ma tutti accomunati da uno stile capace di andare oltre lo spazio e il tempo, che li rende ancora oggi bellissimi, contemporanei ed espressione di un design tipicamente italiano. "Il design e la bellezza di questi "capolavori in movimento" ci ha ispirato nella creazione dei tre modelli Lancia del futuro - dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia -. La nuova Ypsilon nel 2024, la nuova ammiraglia del 2026, che ci permetterá di entrare nel segmento piú grande in Europa, e la nuova 'Delta' dalle linee geometriche, scolpita e muscolosa, che nel 2028 fará battere il cuore a tanti appassionati in tutta Europa. Ci piace definire Lancia un marchio 'Progressive Classic'. 'Classic' per sottolineare il legame con un heritage che intendiamo rispettare e valorizzare. 'Progressive' per esprimere la nostra capacitá di guardare con ambizione al futuro. Innovazione e Design senza tempo sono da sempre i nostri valori e a questi vogliamo aggiungere sostenibilitá, responsabilitá sociale, ponendo il cliente sempre al centro della nostra missione. Sono queste le linee guida del piano decennale del nostro Rinascimento, con cui puntiamo a diventare un marchio credibile e rispettato nel mercato premium europeo". "Le protagoniste di questa roadmap saranno i tre nuovi modelli Lancia che abbiamo disegnato in modo che siano coerenti fra loro e ben riconoscibili. Per questo ci siamo ispirati a tre elementi di design spiccatamente Lancia: il 'calice', le linee sinuose e le forme geometriche primitive. In particolare, prendendo spunto dal frontale delle iconiche Aurelia e Delta, il nuovo calice verrá reinterpretato in chiave moderna, conservando la sua peculiaritá distintiva che nasce dall'unione di una linea verticale e di una orizzontale che, incontrandosi, racchiudono il logo del Marchio. La seconda caratterizzazione comune ai tre nuovi modelli é la linea sinuosa e discendente della fiancata, tipica di alcuni modelli storici di Lancia, come l'Aurelia B20. Infine, il terzo elemento di design si manifesta nelle forme geometriche primitive presenti sia nell'anteriore che nel posteriore, tra le quali spiccano i fari tondi che rinviano all'anima piú brutale del marchio, strizzando l'occhio alle leggendarie 037, Stratos e Delta, le 'belve' da gara dominatrici del Rally per oltre 20 anni" conclude Napolitano. Oltre a eleganza e carattere, infine, va ricordato che esiste una terza declinazione del Design di Lancia: l'eclettismo, ossia la tendenza a ispirarsi a fonti diverse, anche contrastanti tra loro, per raggiungere una sintesi armonica e coerente. È ció che avviene, ad esempio, nelle abitazioni italiane, uno spazio di vita vissuto e intimo, da cui Lancia ha attinto per la creazione degli interni, originali e accoglienti, dei modelli Gamma e Beta. La stessa raffinatezza degli interni si ritrova nella Fulvia Coupê del 1965, elegante, aggressiva e prestazionale al contempo. E anche questo é un esempio di eclettismo Lancia. La Lancia Beta HPE (High Performance Estate) é una vettura familiare, bassa ed armoniosa, dotata di un bagagliaio capiente e, al tempo stesso, sportiva e dalle alte prestazioni. Nata dalla matita di Pininfarina e prodotta in tre serie, é di certo la versione piú affascinante del modello Lancia Beta. Presentata al Salone dell'automobile di Ginevra del 1975, la Lancia Beta HPE conquista il grande pubblico per il suo carattere eclettico, tanto da essere considerata una vettura anticonformista apostrofata con la formula della "praticitá elegante". Ció che colpisce é la parte posteriore dell'abitacolo, dotata di un ampio portellone inclinato, da cui s'intravede, dietro il vetro, un'innovativa struttura frangisole a veneziana che limita gli effetti dell'irraggiamento solare, salvaguardandone la visibilitá posteriore. Questa soluzione innovativa é completata da due modanature sul terzo montante che si fondono, a livello visivo, proprio con l'originale finitura applicata al lunotto. E sempre nella zona posteriore, ma questa volta all'interno, spiccano gli schienali posteriori avvolgenti che si estendono fino al rivestimento laterale posto sotto i finestrini, per garantire una libertá di postura agli occupanti. I poggiatesta posteriori sono a scomparsa, in modo da integrarsi nello schienale, se non utilizzati. Insomma, l'abitacolo spazioso e innovativo della Beta HPE richiama proprio quell'atmosfera calda e accogliente delle belle dimore italiane. Una curiositá: reclinando i sedili posteriori, é persino possibile inserire un materassino per ottenere una sorta di letto "in movimento". Il design avveniristico é il tratto saliente della Lancia Gamma Coupê che viene presentata al Salone di Ginevra del 1976. Classica negli esterni, ma eclettica negli interni, questa vettura viene ricordata come il "salotto viaggiante", in quanto nell'abitacolo ricrea un ambiente ospitale, confortevole e, per alcuni tratti, anche innovativo, come dimostrano un originale abbinamento di colori e una plancia ispirata al product design degli anni Settanta. La raffinatezza e la qualitá assoluta dei materiali sono frutto di collaborazioni con alcune prestigiose case di moda, tra cui la maison di Ermenegildo Zegna. Ultima evoluzione delle grandi coupê GT di Lancia, stirpe di alto lignaggio che annovera l'Aurelia e la Flaminia, la Gamma Coupê prende ispirazione dalla Flaminia Coupê. E sará forse per questo che, al primo sguardo, appare subito piú aggraziata e filante della berlina a cinque porte, anche grazie all'andamento discendente del tetto. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 07-Nov-22 17:08

