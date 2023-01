Lavoro: 504mila assunzioni previste dalle imprese a gennaio

ROMA, 03 GEN - Sono 504mila i lavoratori ricercati dalle imprese a gennaio e 1,3 milioni per il primo trimestre. 46mila in più rispetto a gennaio 2022 (+10,1%) e +149mila (+12,9%) prendendo come riferimento l'intero trimestre. La domanda di lavoro si colloca sopra i livelli pre-Covid con un +14% (+62mila assunzioni) su gennaio 2019. A guidare la domanda il manifatturiero con un incremento su base annua del 17,8% (+19mila assunzioni). Sale al 46,5% la difficoltà di reperimento (+7 punti percentuali rispetto a un anno fa) che si attesta al 66% per le figure dirigenziali e sfiora il 62% per gli operai specializzati. Lo sostengono Unioncamere e Anpal.

