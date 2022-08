Lavoro: Draghi, 'mercato segnato da stipendi bassi e precarietà giovani'

Roma, 24 ago. "Il tasso di occupazione è cresciuto e ha toccato i livelli più alti dal 1977, che è l'inizio delle serie storiche. A giugno di quest'anno c'erano 900mila occupati in più rispetto a febbraio del 2021 di cui quasi il 40% con contratti a tempo indeterminato". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Rimini.

"Il mercato del lavoro italiano continua però a essere caratterizzato da stipendi bassi e precarietà diffusa, soprattutto tra i giovani. La pandemia e il ritorno dell'inflazione hanno colpito in modo particolarmente severo i più deboli. Tuttavia, l'aumento dei posti di lavoro, il taglio delle tasse per le famiglie, le corpose misure di sostegno hanno permesso di frenare l'aumento delle diseguaglianze. Il governo si è mosso in modo particolare per sostenere le famiglie".

