Lazio: Berlusconi, 'Rocca uomo giusto per svolta, Fi al suo fianco'

Roma, 3 gen. "Dopo una vita dedicata al servizio degli altri come presidente della Croce Rossa internazionale e come presidente della Croce Rossa italiana, Francesco Rocca "oggi si offre ai cittadini del Lazio per mettere la sua esperienza al servizio della vostra Regione, una Regione che ha bisogno di un cambio di passo, e Francesco Rocca è l'uomo giusto per imprimere la svolta che a Roma e nel Lazio attendiamo da molto tempo. Forza Italia sarà al suo fianco, in questa campagna elettorale e poi nei cinque anni di governo della Regione. Saremo nel Lazio - come lo siamo a livello nazionale – una componente essenziale del centro-destra. Siamo e saremo il centro liberale, cristiano, garantista, che guarda all'Europa e all'Occidente, il centro del Partito Popolare Europeo, la maggiore famiglia politica d'Europa, che noi orgogliosamente rappresentiamo in Italia". Così Silvio Berlusconi in un lungo post affidato a Facebook, mentre a Roma è in corso la conferenza stampa di presentazione del candidato governatore.

Pubblicità

"In Lazio siamo chiamati ad un compito importante - prosegue l'ex premier -: si tratta di far ripartire una Regione che è fra le prime d'Italia ed è conosciuta in tutto il mondo, non soltanto perché ospita il vertice della Chiesa Cattolica, ma per il suo ineguagliabile patrimonio artistico e per la sua avanzata attività nella ricerca scientifica. Una Regione come la vostra che ha dovuto subire per molti anni l'immobilismo della sinistra, e lo ha pagato a caro prezzo. Ora sta davvero a noi imprimere una svolta, come abbiamo cominciato a fare a livello nazionale". (segue)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA