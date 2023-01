Lazio: Berlusconi, 'Rocca uomo giusto per svolta, Fi al suo fianco' (2)

"Caro Francesco, cari amici - prosegue Berlusconi - si è aperto un nuovo anno, che tutti noi vogliamo sia davvero l'anno della svolta, l'anno della ripartenza, per l'Italia e per il Lazio. Una ripartenza fondata sulle persone, sulle famiglie, sulle imprese, sul lavoro. Non sono formule retoriche, sono i cardini del nostro modello di società. Un modello fondato sulla libertà, la libertà dal fisco opprimente, la libertà dalla burocrazia opprimente, la libertà dalla giustizia ingiusta. E anche la libertà per i giovani di costruire il proprio futuro e per gli anziani di vivere dignitosamente".

"È una svolta che costruiremo insieme, in Italia e nel Lazio. È questo l'augurio che rivolgo a me stesso e a tutti voi, che rivolgo a Francesco Rocca e a tutti i candidati che saranno protagonisti della nostra campagna elettorale. Forza Italia ci sarà, con le sue donne e i con suoi uomini, con le sue idee e con i suoi valori, per realizzare tutti insieme un grande sogno, un grande futuro di crescita, di benessere e di libertà. Forza Francesco, Forza Lazio e – naturalmente – Forza Italia!", conclude l'ex premier.

