Lazio: Bianchi (M5s), 'ignobili gli attacchi Pd, se fossi stata uomo mai chiesto passo indietro'

Roma, 14 gen "Ticket? Fatto a mezzo stampa senza alcun tipo di credibilità. Se fossi stata un uomo non mi avrebbero mai chiesto un passo indietro. E questo deve far riflettere". Lo ha detto Donatella Bianchi parlando alla riunione dei candidati del M5s nel Lazio.

Pubblicità

"Lo abbiamo detto più volte e lo ribadisco ora: non c'è mai stato alcun margine per un accordo politico nel Lazio perché il Pd ha deciso di muoversi in totale autonomia senza condividere nulla sul percorso. Il resto è pura strumentalizzazione da campagna elettorale. Aggiungo anche che gli attacchi di alcuni esponenti del PD contro la mia persona sono stati ignobili”, ha sottolineato la Bianchi.

"La campagna degli altri è solo sul Si all'inceneritore su cui noi abbiamo una posizione chiara non negoziabile. Nel Lazio noi siamo alternativi al Pd e alla destra. Inoltre molte delle posizioni di D'Amato, come quasi tutte quelle di Rocca, sono lontane da noi e lo continueremo a ribadire per tutta la campagna”, ha spiegato Bianchi sottolineando: "La situazione di disagio che si respira, anche a Roma, è sotto gli occhi di tutti e dobbiamo essere noi l'alternativa. Lo chiarisco ancora una volta: il M5S non ha alcuna responsabilità sul mancato accordo. Ora a lavoro per vincere in Regione e governare insieme i prossimi anni".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA