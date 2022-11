Lazio: Conte, 'no rancore con Pd, ma non possiamo rinnegare storia M5s'

Roma, 8 nov. "Il Pd ha rinnegato il piano della regione Lazio di Zingaretti" con il via libera al termovalorizzatore, "il Movimento non può rinnegare la sua storia e andare dietro a questa astrusità con tutte le tecnologie nuove che ci sono. Non c'è arroganza, non c'è rancore. Ma non possiamo rinnegare la storia del Movimento". Così Giuseppe Conte a Carta Bianca su Rai3. "Spero che nel Lazio ci sia una discussione seria nel Pd. Noi non abbiamo chiuso le porte. Abbiamo messo alcuni punti fermi".

