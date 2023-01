Lazio: fonti staff Bianchi, 'Pd ambientalisti della domenica, stop strumentalizzazioni'

Roma, 13 gen. “Nel centrosinistra è partita la gara a strumentalizzare le parole di Donatella Bianchi”. Così fonti dello staff di Donatella Bianchi a proposito delle parole di D'Amato.

“In conferenza stampa Bianchi ha detto una cosa ovvia, poiché non rientrerebbe nelle prerogative di un Presidente di Regione la possibilità di commissariare un commissario incaricato dal governo. Piuttosto D'Amato sembra non ricordare che a volere quella norma è stato il Pd, avallandone l'inserimento in un decreto che stanziava aiuti a famiglie e imprese in difficoltà e smentendo in un colpo solo quanto previsto dal piano rifiuti regionale e quanto pattuito nell'art. 9 dell'accordo di governo del Conte II”.

Insomma, anziché “cercare appigli, i dem la smettessero di mascherarsi da ambientalisti della domenica e accettassero la dura realtà di aver stretto un accordo con Calenda-Renzi, nemici della transizione ecologica e tifosi del carbone”.

