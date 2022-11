Roma, 9 nov. "Primarie? Intanto si tratta di costruire una coalizione. E credo vada azzerata discussione sui nomi. Non ci soffermiamo su nessun nome, il tema è cambiare schema per cambiare passo". Così Nicola Fratoianni in conferenza stampa alla Camera sulle regionali nel Lazio con Angelo Bonelli a chi gli chiede se sosterrebbe la candidatura di Alessio D'Amato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA