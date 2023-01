Lazio: Madia (Pd), 'buco nero Cri Frosinone biglietto da visita di Rocca'

Roma, 20 gen "Il buco nero che si sta disvelando intorno alla vicenda della sede della Croce Rossa di Frosinone è il biglietto da visita con cui Francesco Rocca presenta la sua candidatura alla presidenza della Regione Lazio". Lo dice la deputata dem Marianna Madia commentando la risposta del governo all'interpellanza urgente sulla mala gestione delle sedi locali della Cri di cui è firmataria insieme a oltre trenta colleghi del Pd.

"L'ex numero uno della Cri, convolto in un contenzioso giudiziario finito anche sotto i riflettori della giustizia amministrativa del Tar, dopo aver gettato discredito sul nobile ruolo svolto dai tanti volontari e lavoratori della Croce Rossa, pensa ora di voler replicare questa sua cattiva amministrazione anche a danno di tutti cittadini e le cittadine del Lazio occupando la presidenza della Regione. Non basteranno i silenzi e le complicità della destra e del governo, come avvenuto oggi nell'Aula alla Camera, per riuscire in questa operazione”, ha aggiunto Madia.

