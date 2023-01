Lazio: Maraio, 'lista Psi con D'Amato, regione laboratorio politico'

Roma, 5 gen. È in via di ultimazione la lista del Partito Socialista Italiano a sostegno del candidato Presidente del centrosinistra, Alessio D'Amato. Oggi il Segretario del Psi, Enzo Maraio, insieme al Segretario Regionale, Gian Franco Schietroma, al Segretario della federazione socialista romana, Andrea Silvestrini, ha definito la partecipazione dei socialisti alla competizione elettorale del prossimo 12 febbraio e sono state delineate le liste per le varie circoscrizioni della regione. Si legge in una nota.

“Le elezioni regionali nel Lazio sono un importante appuntamento per il centrosinistra e possono divenire un laboratorio politico per le prossime sfide elettorali con un candidato sostenuto da una larga coalizione che racchiude in sè le forze riformiste, socialiste e democratiche. È necessario continuare il buon lavoro del centrosinistra in Regione Lazio soprattutto per dare nuove risposte alle difficoltà delle fasce più deboli della società, oggi totalmente dimenticate dal Governo di centrodestra", osserva Maraio.

"Nel Lazio sosteniamo con una nostra lista autonoma il candidato presidente Alessio D'Amato, che ha già dimostrato le sue grandi capacità amministrative nella gestione dell'emergenza pandemica e il cui contributo sarà fondamentale nei prossimi mesi perché si lavori, tra le altre emergenze, sul rafforzamento della sanità pubblica”.

