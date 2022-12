Roma, 27 dic. “Dopo molti rifiuti e porte in faccia, Giuseppe Conte trova in extremis una candidata per il Lazio. Curioso sia andato a cercarla nel centrodestra: la Bianchi è stata nominata presidente del parco delle Cinque Terre dalla giunta leghista di Toti. Nostalgie gialloverdi? No grazie”. Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, responsabile dell'organizzazione di Italia Viva.

