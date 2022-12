Lazio: Procaccini, 'Rocca profilo di spessore per cambiare la regione'

Roma, 19 dic. “La figura di Francesco Rocca rappresenta un profilo importante e di spessore per lanciare la sfida in grado di cambiare la Regione. Si tratta di un grande professionista, da sempre attento alle esigenze delle persone e dei territori, che può vantare notevole esperienza nel settore della gestione di grandi problematiche e una profonda conoscenza della realtà italiana e regionale". Così l'europarlamentare di Fratelli d'Italia-Ecr, Nicola Procaccini, commentando l'ufficializzazione della candidatura di Francesco Rocca a presidente della Regione Lazio per il centrodestra.

"Sono certo che la Regione Lazio finalmente tornerà in buone mani e il centrodestra potrà soddisfare le esigenze di cittadini e imprese del Lazio, che da dieci anni sono in balia della disastrosa gestione di sinistra e del M5S. Sono a disposizione di Francesco Rocca e del suo staff per costruire un percorso virtuoso affinché il Lazio diventi finalmente un modello di efficienza e di attenzione alle esigenze di tutti e non di una sola parte politica, come accaduto negli ultimi anni".

