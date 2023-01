Lazio: Psi presenta liste e candidati alle regionali con D'Amato

Roma, 23 gen Domani, 24 gennaio, alle 11, il Psi presenterà il programma e i candidati nella lista Psi alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Saranno presenti il segretario del Psi Enzo Maraio e il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Alessio D'Amato. Lo rende noto il Psi.

Il Psi si presenta alla competizione elettorale con il simbolo e una lista con candidati in tutti i collegi. La conferenza stampa si terrà presso la sede nazionale del Psi a Roma, in via santa Caterina da Siena 57 (nei pressi del Pantheon).

