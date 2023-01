Lazio: Rocca, 'Rampelli vuole vincere, non percepisco tensione'

Roma, 29 gen. "Conosco Fabio Rampelli da oltre trent'anni, lo sento tutti i giorni, è stato il primo ad incoraggiarmi dopo l'endorsement della Meloni, ancora ieri ha passato tutta la giornata al comitato elettorale. È un tema politico che riguarda Fratelli d'Italia, ma la voglia di vincere di Fabio Rampelli e di tutta la coalizione è identico, lo posso garantire. Questa tensione nel quotidiano, non l'ho percepita. I partiti hanno sempre avuto una vivacità al loro interno". Lo ha affermato Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre.

