Lazio: Rocca, 'sì a termovalorizzatore ma risolvere problemi viabilità'

Roma, 29 gen. "Sono favorevole" al termovalorizzatore, ma "il commissario Gualtieri ci dica come risolverà il tema della viabilità, non è un tema da poco, perché la Sovraintendenza ha detto che non è possibile allargare l'Ardeatina, lui deve dare una risposta ai cittadini, perché lì passeranno centinaia di mezzi su una consolare importante. È un perfetto esecutore di un ordine che è arrivato dal Governo ma senza porsi domande". Lo ha affermato Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre.

"Quello che serve ha aggiunto- è una cultura della differenziata, a Roma hanno amministrato i Cinquestelle e la differenziata è diminuita".

