Lazio: Rocca, 'su sanità giusta fotografia Bianchi ma M5S in Giunta con Pd'

Roma, 29 gen. "È singolare sentire la fotografia esatta della dottoressa Bianchi di quello che la nostra gente vive quotidianamente" nel campo della sanità, perché "la situazione è drammatica e i Cinquestelle sono in Giunta insieme" al Pd. Lo ha affermato Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, ospite di 'In Mezz'ora in più' su Raitre.

Sul Covid, ha aggiunto riferendosi ai risultati ottenuti dall'assessore alla Sanità uscente Alessio D'Amato, "è stata una risposta corale, ci sono cinque Policlinici, non è il lavoro di un uomo solo ma di migliaia di donne e di uomini che hanno fatto bene e avevano una logistica importante che a Roma ha fatto la differenza".

