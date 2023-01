Lazio: Rocca, 'termovalorizzatore non basta, ripartire da raccolta differenziata'

Roma, 3 gen. "Il termovalorizzatore è tema centrale della campagna" elettorale. "Il Lazio è al 18esimo posto per la raccolta differenziata, un disastro, dobbiamo ripartire da questo. Il termovalorizzatore da solo non è una risposta, serve una cultura diversa sulla differenziata". Lo ha detto Francesco Rocca, nel corso della presentazione della sua candidatura per il centrodestra per la Regione Lazio, a Palazzo Ripetta, a Roma, rispondendo ai giornalisti in sala. Dal 18esimo posto voglio arrivare alle prime posizioni", dice.

