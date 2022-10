Lazio: Zanda, 'evitiamo di dividerci, subito verifica con Conte e Calenda'

Roma, 16 ott. "Non possiamo ripetere nel Lazio gli stessi errori politici compiuti a livello nazionale. Bisogna sedersi a un tavolo con M5S e Terzo polo. E bisogna farlo subito". Così Luigi Zanda al Messaggero. "Le regionali del Lazio hanno un valore altamente simbolico, è un appuntamento fondamentale. Il Pd non può farsi trovare impreparato. Io credo che sia giusto provare a insistere sul campo largo, come ha chiesto anche la direzione regionale dem. Ma segnalo un allarme: Calenda e i 5stelle si sono dimostrati compagni di strada molto difficili".

Pubblicità

"Di tempo ce n'è poco, visto che si voterà a gennaio. Per questo la verifica sulla percorribilità di questa alleanza dev'essere rapidissima. Non possiamo permetterci di ripetere a livello locale gli errori compiuti sul piano nazionale. Il Pd locale e nazionale dovrebbe convocare subito un tavolo con Calenda, Renzi e Conte, chiamandoli a un chiarimento molto rapido". Se dovesse scommettere, punterebbe sulla riuscita dell'accordo oppure no? "Io sono molto preoccupato che quest' alleanza non si faccia. E che il Pd se ne renda conto troppo tardi. Se dovessi giudicare dall'atteggiamento di M5S e Terzo polo, direi che la prospettiva di riuscita è molto difficile. Molto dipenderà anche dal nome che verrà scelto".

Su quanto accaduto al Senato per l'elezione di Ignazio La Russa osserva: "Intanto va sottolineato che sull'elezione di La Russa la maggioranza di centrodestra si è sfaldata, con Forza Italia che non ha partecipato al voto. I franchi tiratori sono stati numerosi, io penso dai 19 ai 20. Nessuno può avere certezze sui loro nomi. Ma io conosco i parlamentari del Pd, e penso che sia impossibile organizzare un gruppo così ampio senza che si venga a saperlo nel giro di pochi minuti". Dunque non c'è stata alcuna regia? "Una parte di quei voti erano certamente organizzati, ma non venivano dal Pd. A questi immagino si siano aggiunti singoli contributi, ma non possiamo dire da dove".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA