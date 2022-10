Roma, 12 ott. "La legislatura regionale è conclusa abbiamo approvato il collegato in bilancio in giunta che sta per andare in consiglio, molto importante. Si può fare in due o tre settimane, subito dopo io mi dimetterò". Così Nicola Zigaretti a Controcampo sul sito del Messaggero.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA