Le novità in corso nell'edilizia: Marco Marinò della ICP srl spiega il binomio Certificazione SOA – Superbonus 110 e le scadenze

Dopo tanto parlare, sembra finalmente dietro l'angolo una vera e propria rivoluzione per il mondo dell'edilizia.

Cos'è la SOA e a cosa serve?

L'Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d'asta superiore a € 150.000,00

Cos'è il Superbonus e a cosa serve ?

Il Superbonus è l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico

Il nuovo scenario normativo

La legge di conversione del DL n. 21/2022 (legge n. 51/2022) contiene un'importante disposizione riguardante le attestazioni SOA: per beneficiare degli incentivi fiscali, non solo Superbonus ma anche tutti gli altri bonus casa per i quali sono previsti cessione del credito e sconto in fattura, le imprese che eseguono i lavori con un importo superiore ai 516.000 euro devono essere in possesso della certificazione SOA.

L'obbligo scatterà dal 1° luglio 2023 ma, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, occorrerà dimostrare di aver almeno sottoscritto un contratto con uno degli enti certificatori che rilasciano l'attestazione

Da quello che traspare, la situazione è in divenire in relazione anche ai prossimi scenari che si stanno prospettando con il Governo Meloni.

Crismi generali:

o Moralità professionale comprovata da assenza di condanne

o Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali

o Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento dell'attività d'impresa

o Non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave

o Regolarità ai fini della norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

o Regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva

Crismi specifici:

•Capacità economica, attrezzatura e personale:

o Idonee referenze bancarie

o Cifra d'affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie

o Patrimonio netto di valore positivo riferito all'ultimo bilancio depositato

o Idonea attrezzatura tecnica non inferiore al 2% della cifra d'affari in lavori. L'ammontare dell'attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale

o Idoneo organico medio annuo

•Capacità tecnica e direttore tecnico:

o Idonea direzione tecnica

o Esecuzione di lavori nelle singole categorie richieste

o Aver effettuato lavori di punta in ogni categoria richiesta

Fondamentale tenere presente che, alla base di un efficiente sistema utile all'acquisizione della SOA , esiste un mondo regolamentato dalle norme ISO, il quale è strettamente connesso alla SOA e che prevede la certificazione obbligatoria allo schema ISO 9001 se si raggiunge la soglia di Classe III (una SOA sopra il milione di euro). Affinchè una conduzione aziendale sia riconosciuta come “corretta ed affidabile” è necessaria l'adesione a determinati schemi in materia di qualità, ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

